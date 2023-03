I GIOVANI E L'ALCOL, CORONA: «GIUNTA IMMOBILE DOPO LA MIA MOZIONE»

A febbraio 2022 in qualità di Consigliere comunale ho presentato una mozione inerente la necessità di educare i giovani verso un atteggiamento responsabile nei confronti delle bevande alcoliche.

Il problema dell’abuso di alcol da parte dei giovani riguarda, chiaramente, anche il Comune di Teramo.

È un fenomeno in crescita che non può essere sottovalutato. Nella suddetta mozione riportavo studi e dati scientifici a sostegno di una impellente e non rimandabile necessità di attuare politiche e campagne sociali finalizzate a scoraggiare il fenomeno dell’abuso di bevande alcoliche e indirizzare i giovani verso una cultura capace di comprenderne i rischi.

La mozione, accolta, impegnava il Sindaco e la Giunta comunale: