FRANCESCO MASTROMAURO, DOPO SEI ANNI, ANNUNCIA IL RIENTRO NEL PD DI ELLY SCHLEIN

Elly Schlein ha vinto le Primarie del PD a livello nazionale ed anche a Giulianova. Non appena eletta, ha dichiarato che il Partito Democratico ha il dovere di aprire, anzi di spalancare, le porte e ha annunciato che il tesseramento verrà presto riaperto.

La sollecitazione impone una seria riflessione anche a quanti, come me, si erano allontanati dal PD. Personalmente mi sento di accogliere l'appello della Schlein condividendo l'esigenza di rinnovamento nei programmi e nei metodi ed annuncio che, dopo sei anni, mi accingo a riprendere, come semplice militante, la tessera del PD a Giulianova.

Nel contempo, invito coloro che si sono allontanati dal PD e che si identificano nel nuovo corso a fare altrettanto; così come invito i giovani ad essere protagonisti del loro futuro costruendolo insieme a quello del nuovo Partito Democratico.

Francesco Mastromauro