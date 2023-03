DOMANI IL SECONDO INCONTRO DELLA SCUOLA DI LIBERALISMO FONDAZIONE EINAUDI

“Liberali: femminile plurale. Le donne liberali nella società e in politica”, è il tema del secondo evento organizzato a Teramo dalla Scuola di Liberalismo della Fondazione Einaudi.

Scopo dell’incontro, è quello di favorire una riflessione sulla presenza femminile nel mondo dell’impresa e delle Istituzioni italiane ed europee alla luce anche degli obiettivi di cui al PNRR in ambito di inclusione e di riduzione del gender gap che pesa con una certa rilevanza nel nostro Paese e che ha un significativo costo in termini di PIL e di sviluppo.

Domani pomeriggio, alle ore 18.00, la Sala Convegni dell’Hotel Sporting farà da teatro all’incontro che, dopo il saluto del Responsabile della sede abruzzese della Fondazione Luigi Einaudi, Alfredo Grotta, e quelli del Sottosegretario della Regione Abruzzo Umberto D’Annuntiis e dell’Onorevole Giulio Sottanelli, vedrà la partecipazione di: Monica Babbini, avvocato, già portavoce di 3 diversi ministri e membro del Comitato scientifico della Fondazione Luigi Einaudi; Rossella Pace, ricercatrice di Storia dell’Europa presso l’Università “Sapienza” di Roma e Segretario Generale dell’Istituto Storico per il Pensiero Liberale Internazionale; Alessia Cognitti, Presidente Ruzzo Reti Spa; Antonella Ballone, presidente Camera di Commercio L’Aquila - Teramo; Rosanna De Antoniis, Sindaca di Castel Castagna; Maria Marsili, Sindaca di Canzano.

A moderare sarà Ottavia Munari, ricercatrice della Fondazione Luigi Einaudi.