VIDEO / “PARCHEGGI BLU 30 CM PIÙ STRETTI DELLA LEGGE, IL NUOVO SINDACO RISOLVERÀ QUESTO SCEMPIO”

“Il nuovo sindaco di Teramo metterà fine allo scempio di via Savini”. Il consigliere comunale Franco Fracassa torna all'attacco su gli “stalli illegittimi” di via Savini a Teramo. Armato di metro, dimostra come gli stalli abbiano una misura ridotta di trenta centimetri rispetto sia al codice della strada, sia a quanto messo nero su bianco sul contratto fatto dal comune con la ditta che li ha realizzati. Fra cassa denuncia inoltre, la mancata tolleranza da parte degli operatori “ex tercoop” e torna ad annunciare diffide contro dirigente comunale sindaco e assessore competente. Gli fa eco il titolare del bar di via Savini, Sergio Di Giuseppe: aperte "per colpa di questi parcheggi ho perso il 30% dei clienti al mattino”

