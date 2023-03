ELEZIONI / ANTONETTI: "CI METTO TUTTO ME STESSO PERCHÉ AMO LA NOSTRA TERAMO"

La nostra è una città meravigliosa. Chi mi conosce sa perfettamente l’amore che provo per Teramo e per i suoi abitanti, le emozioni che questa città mi ha donato sin da ragazzo, i sogni che abbiamo realizzato insieme per affermare Teramo in ambito nazionale.

Oggi, tuttavia, è il nostro futuro a preoccuparci. Troppe cose non vanno come vorremmo: i nostri giovani abbandonano la città spesso per mancanza di opportunità, le nostre imprese chiedono più tutele, i commercianti e gli artigiani si trovano soli ad affrontare le loro realtà, i nostri anziani e le persone più bisognose non ricevono l’assistenza che meritano. C’è bisogno, oggi più che mai, che la politica faccia di più e per tutti.

Per questo, negli ultimi giorni, stiamo lavorando a un programma dettagliato, che dia risposte SERIE alla cittadinanza, e riporti Teramo davvero in Serie A. Mi fa sinceramente piacere vedere tantissime personalità, professionisti, esperti del proprio settore, che stanno mettendo le proprie competenze al servizio di questo progetto di rinascita della città. Io, da avvocato prima, e da uomo di sport poi, vi assicuro che sto mettendo tutto me stesso in questa sfida molto difficile ma entusiasmante.

Carlo Antonetti