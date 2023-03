GIORGIO D'IGNAZIO NELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO

Rigenerazione Democratica rivolge le più vive congratulazioni al suo Segretario Regionale Giorgio D’Ignazio per la nomina a membro dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Grazie alle sue indiscusse capacità, acquisite nel corso di una ventennale carriera politica, tanto a livello locale quanto regionale, rappresenterà degnamente le istanze e i bisogni del nostro territorio. Siamo certi che, in seno all’Assemblea Nazionale, la cui seduta inaugurale è prevista per il 12 marzo prossimo, Giorgio D’Ignazio saprà dare un significativo contributo in una fase tanto importante per il futuro del Partito Democratico.

Rigenerazione Democratica Giulianova