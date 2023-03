PINETO / ALL'ASTA DUE TERRENI DEL COMUNE

Il Comune di Pineto ha indetto un’asta pubblica per l’alienazione di due terreni edificabili di proprietà del Comune. Uno si trova a Borgo Santa Maria della superficie complessiva di 1.250 mq con importo a base d’asta di 162.500 euro, l’altro di 900mq è in via Filiani, con importo a base d’asta di 153.000 euro. Con il ricavato l’ente intende continuare a perseguire l’obiettivo di migliorare la città e quindi ci procederà alla realizzazione di marciapiedi sia un’area centrale e che in una periferica, oltre a altri interventi destinati all’edilizia scolastica.

Per prendere parte all’Asta Pubblica gli interessati devono far pervenire i plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a mezzo del servizio postale, mediante plico raccomandato, o consegna a mano all’Ufficio Protocollo, sito in via Milano, 1 - 64025 Pineto entro e non oltre le 12 del 31 marzo 2023. Giornata nella quale nell’Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente del Comune di Pineto, si procederà all’asta pubblica. Il metodo utilizzato sarà quello delle offerte segrete in aumento o pari all’importo posto a base di gara. Le offerte inferiori all’importo posto a base di gara non verranno prese in considerazione.

Tutti i dettagli e la modulistica sono reperibili sul sito dell’ente al seguente link: https://www.comune.pineto.te.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_3111.html.