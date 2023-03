FOTO / CONTRATTO DI QUARTIERE CONA, SONO INIZIATI I LAVORI

Sono iniziati i lavori relativi al Contratto di quartiere Cona. Sono iniziati - fa sapere dal proprio profilo social il vicesindaco Giovanni Cavallari - i primi interventi a Piano Solare e in via Bafile, lavori del Contratto di quartiere Cona.

Lavori per un importo complessivo di 797.005 euro. Il progetto interessa tre aree quella della Cona, Piano Solare e Fonte Baiano.

"A Fonte Baiano sono previsti: in particolare la realizzazione di un marciapiede, disposto sulla destra per chi sale, che andrà dall’incrocio con Piano Solare sino all’incrocio con via Francesco Tosti, la trasformazione della parte terminale di Via Fonte Baiano in un viale alberato con la posa di 55 alberi, la riqualificazione dei percorsi pedonali esistenti tramite la realizzazione di una nuova pavimentazione.

A Piano Solare riguarderanno il completamento del marciapiede in via Felice Barnabei, la riqualificazione dei percorsi pedonali che vanno dalla zona di via Barnabei fino alla Cona, la riqualificazione dell’area verde con la piantumazione di nuovi alberi da frutto e una serie lavori destinati a consentire la socializzazione dei più piccoli, con la previsione di giochi per i bambini, oltre alla realizzazione di un camminamento protetto al quale accedere tramite la riqualificazione degli ingressi esistenti. È prevista, inoltre, anche l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione collegato a quello esistente, per rendere fruibili in sicurezza il parco ed il camminamento anche nelle ore serali, oltre che la realizzazione, lungo via Felice Barnabei, di una pista per l’educazione stradale destinata ai più piccoli affiancata da una area verde attrezzata dedicata agli adulti.

Alla Cona il progetto prevede la realizzazione di un marciapiede lungo la via che sale verso la Chiesa nuova, la realizzazione di un collegamento pedonale tra la chiesa vecchia e la chiesa nuova, la riqualificazione e riconversione del vecchio tracciato della Statale 80, che collega da un punto di vista funzionale e visivo l’area pubblica antistante la chiesa, la chiesa e l’area verde attrezzata posta ad ovest della stessa, con la realizzazione anche di 8 postazioni palestra all’aperto a cui si aggiunge un percorso attrezzato e di un campo per il gioco delle bocce. Sarà inoltre messa in sicurezza via Andrea Bafile, mediante la realizzazione di due diversi interventi di consolidamento, e saranno messi in campo tutta una serie di lavori finalizzati a migliorare gli spazi di sosta e di manovra degli autobus a servizio della scuola “Carlo Forti” tramite la riprogettazione dell’area adiacente la Statale 80 e antistante l’ingresso della scuola dell’infanzia, con la creazione di uno spazio idoneo alla sosta degli autobus. Questo progetto è un ulteriore esempio di democrazia partecipativa ovvero tutti gli interventi sino stati condivisi con il comitato di quartiere", scrive Cavallari.