IL SINDACO DEL METAVERSO SILVAROLO APRE UN CANTIERE UN ANNO DOPO... LA FINE DEI LAVORI



Scordella, Sindaco nel Metaverso. A Silvi, come spesso accade nelle nostre terre, in vista della fase calda della campagna elettorale, si aprono i cantieri. Si sa, marciapiedi e lampioni, panchine e piste ciclabili... portano voti. Ma se si fa una gaffe, l'effetto allora è contrario... e si rischia anche una figuraccia. A meno che, ovviamente, non si viva in una frazione dello spazio tempo diversa da quella del "presente". Come a Silvi, dove il Sindaco Scordella, ricandidato. ha appena dato il via ad un cantiere per la realizzazione di una "pedonale sull'arenile"... che doveva in realtà - come recita il cartello - essere pronta a febbraio. Voi direte: vabbè. siamo a marzo... ritardo lieve... e invece no, perché il febbraio di fine lavori era quello del 2022. Nel metaverso silvarolo, i lavori da finire nel febbraio 2022 partono a marzo del 2023... ma il fatto che si voti a maggio non c'entra nulla... è solo coincidenza...