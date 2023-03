GIUNTA QUASI AL COMPLETO A SAN NICOLO' PER RIPROMETTERE LE COSE ANCORA DA FARE: LA PROVINCIA METTE I SOLDI PER TRE ROTONDE, SPUNTA UN CAMPO DA PADEL AL CHIUSO E SI RINASCE IL PALAZZETTO CON UN NUOVO TETTO, OK A UNA NUOVA PIAZZA PROGRESSO...SE SONO ROSE...

Doveva essere il pomeriggio delle "grandi occasioni", quella del "trionfo" della Giunta comunale visti i corposi investimenti spostati da Teramo Città a San Nicolo' per volere del consigliere Lancione e di quella Falini sua figlioccia per passare poi per Filipponi e l'immancabile Sindaco tutti di fede sannicolese, presenti anche la De Sanctis, Di Bonaventura e Cavallari, cioè quasi tutti i componenti la Giunta. La platea a CA.Fè ha lasciato molto a desiderare se si escludono Angelo Puglia ed Enzo Scalone reduci di un tempo passato della vecchia politica di destra e sinistra, qualche componente le associazioni che si trovano dentro a Ca.Fè, un tempo combattenti ed oggi si sono fatte "pecore"...come dire bastava una stanzetta per andare di nuovo d'amore e d'accordo. E così è stato. C'era anche il contestato comitato di frazione che per Di Ferdinando (assente) e Sposetti (arrivato quasi alla fine ma presente) non sarebbe più in vita ma che secondo il Comune si visto che posta la domanda, nessuno ancora risponde e non ha risposto neppure stasera il primo cittadino. L'Amministrazione ha elencato le cose fatte, ha ripromesso quelle da fare mentre il Sindaco si appuntava le richieste dei cittadini che potrà soddisfare solo se sarà rieletto. Una quarantina le persone presenti, cittadini di San Nicolo' (pochi) e Villa Pompetti (qui i residenti hanno ringraziato perchè hanno rimesso i numeri civici).

Tra le cose richieste e ancora non fatte spicca la strada servente l'abitazione di Dino Nepa di via Galileo Galilei che aspetta da 15 anni una risposta. Un disagio non piu' tollerabile per le buche presenti sulla strada che aggiunto ai danni fisici provocati dallo stato dell'arte al signor Nepa e alla moglie riconosciuti invalidi civili, danno il senso della gravità della situazione. Qui manca anche l'illuminazione esterna senza considerare la mancata pulizia dell'area dove si trova anche il Pala San Nicolo'. Ma questo è solo una delle dolenti note e delle mancate promesse non realizzate e alle quali il Comune non ha fornito ancora nessuna risposta (foto sotto).

Poi l'elenco dei lavori: in via della Pace dove saranno rimesse le piante e poi le rotonde che grazie ai soldi della Provincia saranno tre. Ad illustrarle il vice sindaco: una sarà realizzata davanti a Trony, l'altra all'altezza dell'ex Cityper, la terza alla superstrada vicino alla concessionaria Peugeot. Annunciato anche il rifacimento del tetto al palazzetto, approvato un progettio per ristrutturare piazza Progesso, a questo proposito sarà utilizzata una somma (pare quattromila euro) lasciata da parte dal padre di Filipponi che morì di Covid. I lavori sarebbero imminenti. Investimenti grazie al Pnrr per oltre due milioni di euro che prevede anche la ristrutturazione dei campi da tennis con una una struttura padel al chiuso per un milione e 300 mila euro. I lavori alla pista ciclabile e a quella pedonale sono previsti per la primavera.