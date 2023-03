TORTORETO/ CASO IAT, L'AMMINISTRAZIONE BACCHETTA LA D'AMELIO CHE FA OSTRUZIONISMO E CITA LEGGI A CASO SOLO PER CREARE CONFUSIONE: "DA LEI SOLO POLEMICHE STERILI"

Alla luce delle censure mosse dal gruppo Tortoreto Più nel recente comunicato stampa, ci corre l’obbligo di fare chiarezza, non lasciando spazio ad elucubrazioni prive di uno scopo utile. Nella scorsa seduta consiliare il Consigliere D’Amelio, con fare da “azzecca-garbugli”, ha tentato di ingenerare confusione in tutti i colleghi, citando alla rinfusa una serie di articoli e normative. Le eccezioni sollevate dal Consigliere sono state prontamente smentite dagli uffici competenti, in maniera tanto apprezzabile da convincere anche il gruppo di minoranza “Cambia Tortoreto”, che non ha ceduto al suo caotico “canto delle sirene”.

L’Assessore al Turismo, in qualità di organo politico, non deve fugare alcun dubbio laddove si tratti di questioni meramente tecniche ed amministrative: l’Amministrazione Comunale, infatti, ripone la massima fiducia nell’operato degli Uffici Comunali e dei suoi tecnici, i quali, per questo, sono stati interpellati in Consiglio, fornendo ogni delucidazione necessaria.

Ad ogni modo, volendo nuovamente chiarire gli aspetti tecnici, occorre rilevare intanto che la procedura per l’approvazione del progetto definitivo del nuovo ufficio IAT non è quella citata dal Consigliere, prevista dagli articoli 20 e 21 della L.R. 18/83, bensì quella prevista dall’art. 19 del D.P.R. n. 327/01, che permette la contestuale variante ai Piani Demaniali Marittimi (vigente e adottato).

Tra le inesattezze del Consigliere D’Amelio vi è anche quella dell’individuazione della fascia costiera di Tortoreto, che non è zona A1 del P.R.P., come da lei asserito, bensì zona A1c2. Per quest’ultima, l’art. 47 delle norme tecniche di attuazione del P.R.P., richiamato proprio dalla D’Amelio, all’ultimo comma detta quanto segue “[...] entro una fascia di 200 mt. dall'arenile definito dal confine interno del Demanio Marittimo, sono consentiti esclusivamente gli usi turistici di cui al punto 4 con l'esclusione del punto 4.3 - strutture ricettive e residenziali: villaggi turistici, alberghi, residences, case familiari e bungalows, insediamenti agroturistici, ostelli”. È lapalissiano come l’Ufficio IAT non rientri tra le categorie esplicitamente escluse dal punto 4.3 e, al contrario, rientri tra quelle ammesse dal citato punto 4: percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, impianti sportivi, infrastrutture di accesso, stazionamento e di distribuzione, strutture scientifico – culturali. Ovviamente, risalendo al 1990 e quindi ad un’epoca in cui anche i servizi di accoglienza turistica erano concepiti ben diversamente da oggi, il P.R.P. non riporta espressamente il concetto di ufficio IAT nell’elenco delle strutture, ma quest’ultimo è pienamente compatibile con quelle previste. E, se è pur vero che l’area interessata dal nuovo IAT è verde pubblico, qualificata dal vigente P.R.G. come zona F1a “Verde pubblico ed attrezzato esistente”, va ricordato che quest’ultima è disciplinata dall’art. 88 delle N.T.A. che, al punto 3, stabilisce chiaramente: “Sono ammesse anche costruzioni di modesta entità legate alla funzione del parco, quali piccole strutture per il gioco, la sosta e lo svago, chioschi per il ristoro e servizi igienici”, nel rispetto di indici urbanistici previsti nello stesso articolo e verificati dal competente Ufficio Urbanistico.

Nel comunicato stampa si evidenzia, poi, come il Consigliere non abbia minimamente compreso le dinamiche basilari della ricettività, avendo definito l’imposta di soggiorno come “pagata da tutti gli operatori turistici” ed ignorando, clamorosamente, che gli albergatori sono sostituti d’imposta di un tributo che è corrisposto invece dai loro ospiti. In ogni caso, l’argomentazione non è errata solo formalmente, ma risulta del tutto infondata nel merito: l’Amministrazione Comunale si impegna costantemente a valorizzare l’intero territorio e, com’è ovvio, colloca eventi ed investimenti nella “cornice” più adatta a ciascun intervento.