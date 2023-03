IACHINI E DI ELEUTERIO NON PRESENTANO IL PROGETTO, IL COMUNE “CANCELLA” I CAMPI DA PADEL A MONTORIO

Era solo un anno fa che il nostro Comune pubblicava il bando per realizzare 5 campi da padel, in particolare per la “Realizzazione e gestione di un’area attrezzata per campi da padel all’interno dell’area destinata a verde sportivo del comune di Montorio al Vomano sita in via Giampiero Pigliacelli” mediante project financing. L’amministrazione comunale annunciava in pompa magna la prossima realizzazione del centro sportivo. E’ notizia di oggi della revoca di concessione per 15 anni alla società che aveva vinto la concessione. In altre parole i campi da padel, non si costruiranno, scrive il Pd di Montorio al Vomano.

Ma noi confidiamo nel sindaco invisibile e vi annunciamo che il nuovo campo da padel si farà, verrà realizzato tra il nuovo polo industriale promesso in campagna elettorale e il nuovo ingresso dell'autostrada. L'impianto sportivo verrà inaugurato in occasione del taglio del nastro della nuova cabinovia che verrà realizzata all'interno di un nuovo parco dove verranno piantumate le famose 100 piante in attesa di essere messe a dimora dopo il disboscamento del Viale.

Lo stesso sindaco ha annunciato che per l'occasione verrà rinominato Viale Duca degli Abruzzi, ancora indeciso il nuovo nome, la scelta probabile è per "Viale del Tramonto" anche se una nutrita parte della maggioranza è orientata per optare su un nome più performante: "Viale dei Birilli".

Probabilmente verrà organizzato un tour con il nuovo camper fiammante e verranno ascoltati per la prima volta i cittadini. Il giorno dell'inaugurazione è previsto un grande concerto dei Duran Duran, che per l'occasione canterà insieme ad Antonio Razzi, un grande amico del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, conclude la nota del Pd di Montorio.