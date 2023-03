IAT, D'AMELIO: "IL GARBO ISTITUZIONALE NON APPARTIENE A PICCIONI"

E' cosa chiara che il garbo politico non appartiene al Sindaco Domenico Piccioni e all'Assessore Giorgio Ripani.

Costoro dovrebbero apprezzare la presenza in aula consigliare di una opposizione capace di offrire argomenti meritori finalizzati a un utile per la città di Tortoreto.

E’ evidente che gli stessi non contemplano nel loro modus agendi né il confronto né, men che meno, i rilievi critici forse anche per la scarsa preparazione tecnica da ultimo mostrata, visto che le risposte non vengono mai fornite in Consiglio ma demandate a futura elaborazione nottetempo da parte degli uffici che oltre a smaltire il loro lavoro devono anche supplire alla non conoscenza tecnico/urbanistica dell'Assessore Ripani, soccorrendolo con i comunicati stampa.

La grave caduta di stile del Comunicato a firma di Ripani e del Sindaco denota una non adeguatezza di lignaggio istituzionale che da una maggioranza cittadina dovrebbe essere naturale aspettarsi.

Si invita il Sindaco e l'Assessore al Turismo ad una eleganza nei toni e nei contenuti soprattutto perchè il tema non ha carattere personalistico ma ha di mira il bene della città e si rispediscono ai mittenti le gravi mancanze di rispetto.

Ma ci rendiamo ben conto che la giovane età dell'assessore non si accompagna al savoir faire politico. Pertanto si ritiene di non dover livellare verso il basso temi di ben altro spessore e lo scivolone stilistico, umano e terminologico espone gli stessi ad una valutazione ponderata da parte del sottoscritto Consigliere per le eventuali conseguenze per le loro asserzioni non solo inopportune ma irriguardose.

Comprendiamo come opposizione la difficoltà politica del Sindaco Piccioni; è evidente che sia ancora amareggiato dal “tradimento politico” della sua maggioranza che non gli ha consentito neppure il supporto numerico per l’ambita carica di Presidente della Provincia.

E il Sindaco mosso da questa inconferente vis polemica scomoda addirittura vecchie questioni riguardanti la campagna elettorale chiaro segno di mancata metabolizzazione della recente sconfitta politica alle elezioni provinciali .

Nel merito dei rilievi a carattere giuridico, si rileva che i rimandi normativi citati dal Sindaco e dall’Assessore - meglio dire dall’ufficio tecnico - appaiono ai Consiglieri di Tortoreto Più del tutto fuor d’opera e si invita l’amministrazione, vana speranza, ad un tavolo tecnico con noi altri al fine dirimere le evidenti criticità normative che sono emerse.

Sul punto indugiamo ancora.

Invero, se la discussione sulla proposta di realizzazione dello IAT fosse passata per la commissione urbanistica e per quella consiliare, l'opposizione avrebbe esposto in quelle sedi i rilievi critici tecnico -urbanistici , spauracchio della maggioranza, ma invece si è deciso per ragioni anche qui ignote, di discutere la realizzazione dello Iat in commissione bilancio falcidiando qualsiasi controllo tecnico/ normativo/ urbanistico.

Pertanto, piuttosto che annoiare i cittadini su una querelle squisitamente dogmatica della normativa vigente, rimanendo ferma la volontà di fare chiarezza sugli aspetti meritori, nell'interesse di Tortoreto per evitare stalli burocratici, ribadiamo che sarà nostra premura quale opposizione seria e costruttiva mantenere ferma la nostra posizione di controllo e non presteremo il fianco a prove di forze muscolari, irrispettose e persino infarcite da attacchi personalistici, con intenti dissuasivi del nostro operare per la città di Tortoreto.

Invitiamo a non far scadere la Politica al rango di polemica livorosa e offensiva.