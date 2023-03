PD/ SCHLEIN PROCLAMATA NUOVA SEGRETARIA: "ANCORA QUI PIÙ FORTI E VIVI, STIAMO ARRIVANDO"

"Molti mettevano in discussione la sopravvivenza stessa del PD dopo la sconfitta di settembre e anche alle regionali. Hanno perso a scommettere contro il PD, siamo ancora qui più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Molti si auguravano un nostro fallimento, invece siamo ancora qui". Così la neo segretaria dem, Elly Schlein, nel corso dell'Assemblea nazionale dei dem. "Sarà per noi una nuova primavera, abbiamo piantato altri semi, continueremo ad annaffiarli insieme. "Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane intendo rimettermi in cammino per ascoltare i territori".Lo ha detto Elly Schlein proclamata ufficialmente la nuova segretaria del Partito democratico dall'Assemblea nazionale dei dem. Un'ovazione in sala da parte dei partecipanti all'assemblea nazionale del Pd. Visibilmente emozionata, Schlein ha abbracciato subito Stefano Bonaccini, con cui si è contesa il ruolo alle primarie, e poi il suo predecessore Enrico Letta. L'applauso è durato oltre tre minuti, accompagnando anche la nuova segretaria mentre saliva sul palco per prendere la parola.

