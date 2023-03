PUBBLICA ILLUMINAZIONE / A PENNA SANT’ANDREA NUOVI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO

Continua l’opera di efficientamento e potenziamento della pubblica illuminazione nel Comune di Penna Sant’Andrea. Un progetto che l’Amministrazione Comunale ha varato, nella convinta certezza che il miglioramento dei punti luce sia non solo un contributo in termini di sicurezza stradale, contribuendo quindi alla protezione soprattutto dei soggetti più deboli, quali pedoni, ciclisti e motociclisti, ma anche un contributo “psicologico” alla percezione stessa della propria appartenenza ad un luogo. Per questo, specie nelle frazioni, l’installazione dei nuovi punti luce e il miglioramento di quelli esistenti, anche ricorrendo alle nuove possibilità offerte dalle tecnologie fotovoltaiche, costituisce un valore aggiunto di grande importanza.

La fase progettuale che si sta concludendo, è che è solo un ulteriore step nel più ampio progetto che interessa tutto il territorio comunale, è quella che riguarda le contrade di Castellaro e Colli, con l’efficientamento di 20 punti luce esistenti e l’installazione di 10 nuovi lampioni, uno dei quali ad energia solare.

«Crediamo molto in questo progetto - spiega il Sindaco Severino Serrani - perché se è vero che il senso primo della civiltà è quello della cura dei dettagli, quello della pubblica illuminazione è uno di quei “dettagli” che pretendono la massima attenzione, sia in termini di potenziamento della quantità luminosa, sia soprattutto in termini di miglioramento della qualità, con scelte che siano rispettose dell’ambiente e finalizzate sia al contenimento dei costi sia alla difesa delle risorse del pianeta».