A PINETO, IL M5S CHIEDE DI ABBASSARE LE TARIFFE DELLA MENSA SCOLASTICA PER LE FAMIGLIE MENO ABBIENTI

Abbassate le tariffe della mensa scolastica per le famiglie meno abbienti. “Un risultato importantissimo che ci rende soddisfatti, quello raggiunto in maggioranza, attraverso l'approvazione in giunta delle tariffe per l'anno 2023”.confermano Filippo Da Fiume e Silvia Mazzocchetti del movimento 5 stelle “Possiamo comunicare, infatti, con grande piacere che le tariffe in generale sono rimaste le stesse vigenti lo scorso anno, ma c’è di più: grazie al lavoro in coordinamento tra il nostro assessore al bilancio Filippo Da Fiume, l’assessore alle politiche sociali Marta Illuminati e la nostra consigliera Silvia Mazzocchetti, siamo riusciti a ridurre quelle relative alla mensa scolastica per le famiglie meno abbienti”.

Nel nuovo anno scolastico 2023/2024, infatti, numerose famiglie potranno usufruire del servizio mensa ad un costo inferiore a quello attuale.Il vantaggio riguarderà tutti i nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 15.000euro.In particolare per la prima fascia Isee inferiore a €7.500 il costo per singolo pasto passa da € 2,80 a €2,20, per gli ISEE da€ 7.501 a €13.500 il costo per singolo pasto passa da €2,90 a€2,50 e da ultimo per gli ISEE da €13.501 a €15.000 il costo passa da €3,10 a € 2,90.Per le altre fasce di reddito i costi rimangono invariati.

“La scelta fatta” scrivono i componenti del m5s “ha seguito il criterio dell'equità sociale poiché molte famiglie sono state messe a dura prova da inflazione e aumenti del costo di energia e carburanti.Per questo è giusto che l'amministrazione faccia il possibile per venire incontro alle esigenze delle famiglie più in difficoltà.La mensa scolastica rappresenta un luogo importante per i nostri ragazzi, non solo perché i prodotti alimentari utilizzati sono selezionati con cura preferendo quelli a km0, ma anche perché la condivisione del pasto è un momento formativo che ci accompagna per tutta la vita.C’è chi lavora per cercare in tutti i modi di migliorare Pineto e i servizi offerti ai cittadini e chi continua a gettare fango sulla città e sull’amministrazione per biechi interessi personali, per fortuna con scarsissimi risultati!”.

Mauro Di Concetto