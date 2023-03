FOTO-VIDEO/ LE OSCENITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IMMORTALATE SU VICO DEL NARDO E VIA SANT'ANTONIO: "FERMATELI PER IL BENE DELLA CITTA'"

Un lettore ci scrive: «Volevo segnalare l'assurdità della ripavimentazione in corso in vico del Nardo, visto che non è prevista tutta in porfido, presumibilmente per un piccolo risparmio sul costo complessivo. La parte finale è prevista metà in asfalto, con un complessivo inestetismo senza senso, oltre alla sensazione di carenza di risorse. È oltretutto un modo di spendere male i soldi pubblici, visto che l'asfalto si deteriora in breve, e crea dei cittadini di serie b, quelli del condominio che uscirà su una pezza di asfalto, al contrario del resto della via. Visto che i lavori sono ancora in corso, spero che la stampa possa qualcosa».

Dopo la segnalazione del nostro lettore siamo andati sul posto, abbiamo parlato con la ditta che ci ha riferito che, come deciso dal Comune e dall'assessore Di Bonaventura, la zona dei parcheggi verrà ripristinata con l'asfalto e la stessa ditta ha ammesso che non sarà un bel colpo d'occhio a vedersi. A questo punto chiediamo, noi di certastampa a nome dei residenti e di questo lettore che ci ha scritto, di mettere i sampietrini su tutta la strada, visto che l'amministrazione ha ancora qualche giorno per ripensarci, per il bene della collettività ovviamente e del decoro generale della strada, che si trova a ridosso di porta romana, in un'area storica della città.

E da vico del Nardo andiamo in via Sant'Antonio dove oggi è stata chiusa la strada anche ai pedoni, per il cantiere appena aperto. Anche i due bar: Del Corso e Vanilla hanno dovuto togliere gli arredi. I lavori non finiranno come scritto nel cartello a maggio, ma occorrerà più tempo, ci dicono già i responsabili dei lavori interpellati da certastampa oggi pomeriggio. Dunque i bar dovranno attendere a lungo, ad estate inoltrata per rivedere i tavoli in strada. Il rifacimento sarà con i sampietrini e non ci saranno più i marciapiedi come siamo abituati a vederli ora, ma verranno sistemati con porfido a piano strada.

Ma l'assurdità più grande è che dopo la spesa di oltre 100 mila euro,( di soldi nostri, è bene ricordarlo), il comune ha annunciato la riapertura al traffico della strada, dunque chi si siederà a prendere un aperitivo dovrà respirare anche i fumi degli scarichi delle auto che passeranno a ridosso dei tavoli. Che questa amministrazione sia abituata a tale genere di circolazione era assodato, basta infatti fare un salto in via Capuani per mettersi le mani tra i capelli: tavoli in mezzo alla via con le auto che dribblano a destra e a sinistra.

Una vera "oscenità" che denota ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che sul traffico l'amministrazione D'Alberto ha "toppato" di brutto.