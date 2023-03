C'ERA UNA VOLTA IL CENTRO STORICO, A SANT'OMERO SI RIUNISCE IL COMITATO

Nella serata di lunedì si è di nuovo riunito il comitato dei residenti del centro storico di Sant'Omero, liberamente costituitosi:" C'era una volta il centro storico".

L'assemblea è stata molto partecipata, sia nel numero delle persone che ne hanno preso parte ma soprattutto nei numerosi interventi che si sono susseguiti fino a tarda sera.

I punti discussi sono stati diversi, in particolar modo l'attenzione è stata focalizzata sull'ordinanza emessa qualche giorno fa di inagibilità per cinque abitazioni di cui una abitata da due cittadini oggi allocati in albergo, situate nella parte più vetusta del centro storico.

Sulla messa in sicurezza di edifici che avevano subito danni con il sisma del 2016 mai effettuata e non per ultimo meno importante, sulla rimozione e messa in sicurezza dell'area ovest del centro storico dove qualche mese fa è avvenuta l'esplosione di una palazzina che ha provocato danni a diversi locali attigui e ha costretto all'istituto del senso unico alternato sulla provinciale che attraversa il centro del paese, creando non pochi disagi.

Durante gli interventi si è ribadito che il Comitato è aperto a tutti coloro che tengono al bene del paese ed è auspicabile la partecipazione anche delle associazioni locali.

Il comitato vuole tenere alta l'attenzione sulla problematica e per questo nei prossimi giorni, chiederà un incontro con il Sindaco.

Lo spirito e il fine dell'incontro che unisce i partecipanti è il voler essere la memoria di quello che è stato e preservare un borgo da troppo tempo abbandonato nell' indifferenza più totale.

Il comitato del centro storico di Sant'Omero.