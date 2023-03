VIDEO / DIETRO FRONT DEL COMUNE "PER 30 FIRME" SU VIA SANT'ANTONIO, PEDONALE...A META'. IL TITOLARE DI VANILLA: "QUESTA GIUNTA SA DIRE SOLO NO" E SUI PARCHEGGI: "ASSURDO SPENDERE 15 EURO AL GIORNO"

"Noi dal Comune non abbiamo saputo nulla. Che dovevamo rimuovere tavolini e ombrelloni da via Sant'Antonio per l'avvio dei lavori lo abbiamo saputo direttamente dalla ditta". Davide Calvarese, titolare del bar Vanilla su via Savini angolo via Sant'Antonio, ha saputo così che oggi, 13 marzo, sarebbe partito il cantiere che porterà alla sistemazione dei sanpietrini in vista di una fine-lavori messa nero su bianco per il 12 maggio 2023. Via tre dehors per due mesi. "A quanto pare vogliono rendere pedonale la via solo nelle ore serali, evidentemente la cultura di un centro storico completamente pedonale, come avviene in moltissime altre città capoluogo d'Italia, non ha avuto la meglio rispetto alle firme di trenta persone. Evidentemente è bastato questo risicato numero dei firmatari a far cambiare idea all'attuale Amministrazione comunale... (l'idea della pedonalizzazione era in capo all'ex assessore alla viabilità Maurizio Verna, oggi sostituito da Antonio Filipponi, ndr)", commenta amaro Calvarese che, per oltre un anno e mezzo, ha interloquito con l'ente per un progetto (a sue spese) di riqualificazione e sistemazione del porticato davanti alla sua pasticceri-bar su via Savini. "Prima mi hanno detto di no per il dehor e l'ho messo, quindi, su via Sant'Antonio (tranne il sabato, causa mercato...), poi mi hanno detto che la domanda era decaduta, poi che andavano apportate modifiche sul progetto di sistemazione dello spazio antistante l'ingresso della mia attività, poi una volta apportate le modifiche mi è stato detto che deve discuterne un altro ufficio comunale...Vabbò, alla fine tutto resta così com'è". Calvarese ha aperto Vanilla a fine 2018 "e ho conosciuto, quindi, solo quest'Amministrazione e, purtroppo, sono profondamente deluso perchè anzichè incoraggiare chi, anche a spese proprie,prova a migliorare la propria attività contribuendo a migliorare anche l'estetica di uno spazio pubblico, resta appeso al palo". Della riapertura pedonale a metà di via Sant'Antonio, Calvarese pensa "che sia una scelta affatto in linea con quanto accade in altre città e che forse bisognerebbe avere più coraggio" nelle scelte e nelle azioni. Calvaresere è per la chiusura al traffico di tutto il corso vecchio, fin dall'arco di Porta Madonna. "Funziona così un centro storico pedonale. Certo, capisco i residenti e capisco anche chi tenta l'azzardo di venire a cercare parcheggio qui (via Savini, piazza Verdi e zone limitrofe, ndr) e si ritrova o una macchinetta che non fa pagare con la carta, o una macchinetta che prende i contanti a giorni alterni. Io dono - diciamo così - al Comune la bellezza di quasi 16 euro al giorno ogni giorno, per venire a lavoro e prima, almeno, dalle 13 alle 16 non si pagava. Moltiplicate quell'importo per tutta la settimana. Ma perchè non fanno ancora gli abbonamenti?" chiede. Il Comune risponde?

ASCOLTA IL TITOLARE DI VANILLA