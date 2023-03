PINETO/ CHIUSI I RUBINETTI DELLE CASETTE DELL'ACQUA: ED E' SUBITO POLEMICA

Chiusi i rubinetti delle casette dell’acqua a Pineto ed insorge la polemica in paese. Il servizio, voluto dall’allora vicesindaco Cleto Pallini, da subito è stato molto utilizzato da residenti e turisti. Acqua fresca, liscia e frizzante, a soli 5 centesimi al litro. Ovviamente la chiusura dei rubinetti degli scorsi giorni ha suscitato una forte polemica. Il gestore, per tutta risposta, ha lasciato un foglio con su scritto “FUORI SERVIZIO. RIVOLGETEVI AL COMUNE!!” ed ha acceso la polemica. “Nella casetta che eroga acqua di Via Mazzini” scrive Lorenzo sui social del paese “ho trovato questo cartello che dice di rivolgersi al Comune. Telefonando ai numeri indicati, per eventuali malfunzionamenti, non risponde nessuno ed era una comodità per molti”. Sollecitati dai cittadini, ci siamo rivolti subito in Comune per chiedere delucidazioni in merito. Il sindaco Robert Verrocchio smorza subito la polemica. “Adesso ci saranno degli avvisi ufficiali” ci conferma a voce “Stiamo rifacendo le procedure per nuovi affidamenti di gestione e nuovi box. Impropriamente il gestore ha messo questi avvisi. Saranno sostituiti con avvisi ufficiali”. Dunque, le vecchie casette saranno rimodernate o sostituite con nuovi box sperando che i prezzi rimangano calmierati. I tanti utilizzatori si auspicano che detta operazione avvenga in tempi brevi.

Mauro Di Concetto