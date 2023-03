A GIULIANOVA MONTA LA MOBILITAZIONE CONTRO IL TAGLIO DI 77 ALBERI, DOPO QUATTRO ANNI DI SILENZIO TORNA IN CAMPO MASTROMAURO

Cittadino Governante ed ex sindaco Mastromauro dino no all'abbattimento di 77 alberi e invitano alla mobilitazione contro l'amministrazione in carica.

Nel frattempo il gruppo consiliare del Cittadiono Governante ha inviato una lettera al Prefetto chiedendo di intervenire per fermare l'abbattimento di 77 alberi. Nei giorni scorsi è stata, inoltre, inviata in tal senso anche una diffida al sindaco Costantini e all'assessore Giorgini. "Abbiamo rivolto, infine, anche un appello al mondo della scuola affinché si schieri a difesa del patrimonio verde della città" dicono e stamattina Francesco Mastromauro ha ribadito dopo 4 anni di assoluto silenzio e dopo avr ingoiato "rospi", durante una conferenza stampa che:

" Ho scaricato e letto le valutazioni tecniche su una vicenda non gestita bene soprattutto dal punto di vista della comunicazione alla città – ha dichiarato l’ex Sindaco giuliese -. Oggi mi sento di intervenire perché questa vicenda deve essere approfondita da subito ed affrontata da buon padre di famiglia. Il nocciolo della questione? L’intervento di messa in sicurezza, che va fatto, lo sottolineo, necessita però di un migliore approfondimento. Questi difetti strutturali a Giulianova sono già stati affrontati in maniera diversa, esattamente in Viale Orsini Nord – aggiunge Matromauro -, e il dott. Colarossi dice che si potrebbe intervenire anche creando della ampie aiuole che includerebbero le ceppaglie delle radici in superficie, scongiurando quindi i tagli radicali“.