ISOLA/ ANNULLATO IL CONSIGLIO COMUNALE, COMUNE NEL CAOS

Annullato il consiglio comunale del 14 marzo a Isola del Gran Sasso . L'amministrazione Ianni nel caos! A poche ore dall'adunanza del Consiglio arriva l'annullamento in una nota inviata per mail senza riportare le motivazioni. Siamo esterrefatti dal modo di agire bizzarro del sindaco Ianni. Fin dal giorno della convocazione abbiamo chiesto i documenti e gli atti conseguenti alla convocazione del consiglio comunale, atti fondamentali per lo svolgimento del Consiglio comunale per il quale, tra le altre cose, era in programma l'iter per l'affidamento diretto al Mo.te del servizio raccolta rifiuti per oltre due milioni di euro, fino ad oggi in affidamento di emergenza per termini scaduti dell'appalto precedente che si protrae da luglio 2022 tra proroghe ed affidamenti temporanei. Evidentemente questi atti non ci sono e nell'imbarazzo generale dell'amministrazione nemmeno viene scritta la motivazione dell'annullamento, nel goffo tentativo di nascondere l'incompetenza che ormai regna sovrana a Isola del Gran Sasso. Siamo al capolinea?! Certo è, che l'amministrazione comunale di Isola, manca alle proprie responsabilità e che nell'arrogante metodo dello spoil system, nella estenuante ricerca di super tecnici compiacenti, senza minimamente considerare le capacità già a disposizione all'interno degli uffici, creano di fatto conflittualità tra i ruoli affidati che bloccano l'efficienza e l'economicità della macchina amministrativa sperperando soldi pubblici che inevitabilmente pagano sempre e comunque i cittadini.

Consigliere

Enzo Di Pietro