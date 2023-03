FOTO/ NUOVI INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLA MONTAGNA, SOPRALLUOGO DI D'ANGELO A FANO ADRIANO E PRATO SELVA

Per ridare vigore a Fano Adriano, Sindaco e Presidente della Provincia hanno effettuato oggi un sopralluogo nel piccolo comune e a Prato Selva. Il presidente della Provincia Camillo D'Angelo ha visitato Prato Selva e visionati gli interventi da fare lungo la strada. Primi passi verso una seria programmazione sulla bella montagna teramana. Al via i lavori per la realizzazione di una rotonda all'ingresso di Fano Adriano e verso Interrmesoli con il ripristino della strada di collegamento con Pietracamela. Poi partiranno anche i lavori necessari alla sistemazione del cimitero. Qualcosa sta cambiando.