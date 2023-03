"AREA PEDONALE SU VIA PEPE, MA DOVE STA SCRITTO?" LUZII INTERROGA DI NUOVO L'AMMINISTRAZIONE

Un cartello di "area pedonale" su via Pepe, a Teramo, senza un'apposita ordinanza? Lo torna a chiede (visto che, a distanza di due mesi, alcuna risposta è mai arrivata dal Comune) il consigliere comunale Giovanni Luzii con tanto di interrogazione a risposta scritta che verrà illustrata nel Consiglio dedicato al question time di oggi pomeriggio. Di seguito i quesiti di Luzii all'amministrazione:

1. per quali motivazioni la segnaletica verticale insistente su Via Filippi Pepe, recante la dicitura “Area Pedonale”, risulti “non sorretta da alcuna ordinanza sindacale di istituzione della medesima nell’area in argomento”;

2. se le automobili che sostano lungo la predetta via incorrano o meno in infrazioni sanzionabili, constatata la discrasia fra le due predette relazioni, una delle quali riferisce di accertamenti già elevati in loco ai sensi dell’art. 157 commi 2 e 8 del Codice della Strada, mentre la seconda relazione riferisce di una situazione di regolarità per corretta distanza di 1 metro dagli edifici e di ulteriori 3 metri di spazio residuo per il transito;

3. per quali motivazioni, come riferito nella citata relazione dell’11.01.2023, “per i veicoli provenienti da Via M. Capuani, non è presente alcuna segnaletica di regolamentazione della circolazione e sosta”;

4. se l’Amministrazione comunale abbia intenzione di risolvere tempestivamente le problematiche di regolamentazione del transito e della sosta nelle predette vie Capuani e Filippi Pepe.