SOTTANELLI PRESENTA UN EMENDAMENTO PER MODIFICARE IL SUPERBONUS NEI COMUNI DEL CRATERE

“La normativa attualmente in vigore prevede per le aree colpite dal sisma 2009 dei paletti nell’applicazione del superbonus 110%, cioè del cosiddetto sismabonus, col rischio che la maggior parte dei centri storici dei comuni colpiti dal sisma possa non essere ricostruito adeguatamente a causa della difficoltà di applicazione della normativa. Per questo con Azione-Italia Viva abbiamo presentato un emendamento a mia prima firma al cosiddetto decreto Superbonus che punta a superare queste criticità”. Lo dichiara Giulio Sottanelli, deputato di Azione-Italia Viva, componente della Commissione Bilancio della Camera.

“In particolare – spiega - per il completo recupero dei centri storici dei territori del cratere 2009, l’emendamento propone di estendere l’applicazione del Superbonus 110% o 165% a tutti gli edifici e aggregati edilizi, anche con destinazione non residenziale, ricadenti nei Piani di ricostruzione approvati, indipendentemente dal livello di inagibilità. In questo modo si permette l’accesso al Superbonus anche i proprietari di immobili qualificati come non residenziali”.

“Vorrei ringraziare per l’impegno con cui hanno lavorato a questo emendamento - conclude - i membri di L’Aquila in Azione, in particolare Enrico Verini, capogruppo in Consiglio Comunale, e Massimiliano Pieri, segretario amministrativo.