IL 20 MARZO SARA' RICONSEGNATA LA SEGGIO-CABINOVIA DEI PRATI DI TIVO, D'ANGELO: «GLI IMPIANTI RIAPRIRANNO ENTRO L'ESTATE». GABRIELE DI NATALE SARA' SOSTITUITO A BREVE

Il 20 marzo alle ore 10,30 sarà riconsegnata, finalmente, la seggio-cabinovia dei Prati di Tivo alla Gran Sasso Teramano. Alla riconsegna ci saranno: il direttore Cordeschi e il presidente dell'Asbuc Tudisco.

Adesso spetterà al liquidatore della Gst decidere cosa fare. Di Natale sarà rimosso e la Provincia ha già tre nomi per il suo subentro. D'Angelo deciderà nei prossimi giorni chi far sedere al posto dell'oramai ex liquidatore. Nel pomeriggio si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato tutti i soci della Gst, la Ballone come camera di commercio, il Sindaco Villani di Pietracamela e il Sindaco di Fano Adriano Servi oltre che la Regione Abruzzo. In questi anni la Gst ha anche chiesto un milione e mezzo di euro di danni al gestore Marco Finori, il quale vanta nei confronti della Provincia ben 125 mila euro non avendo mai preso il compenso in questi anni. Una problematica che non tocca il presidente D'Angelo che va avanti per il bene della montagna rimasta bloccata in questi dieci anni per colpa di una società che non ha saputo operare.

La nota della Provincia: