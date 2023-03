STADIO BONOLIS, L'ARBITRATO COMUNE-IACHINI VA AVANTI, COZZI ATTACCA I PRIVATI CHE METTONO LE MANI SULLA CITTA'

Stadio, l'arbitrato va avanti tra le parti sullo squilibrio o disequilibrio per arrivare ad una verifica. L'ufficio tecnico e i legali stanno partecipando per raggiungere un equilibrio sulla base delle richieste formulate dal privato (Franco Iachini) e di quanto sostiene la parte pubblica (Comune di Teramo). Se non si troverà una decisione si andrà avanti per la tutela dell'interesse pubblico.

Lo ha detto il Sindaco in consiglio comnunale rispondendo ad una interrogazione dl consigliere Mario Cozzi. Nessuna connessione esiste tra i Costruttori Teramani e coloro che gestiscono gli stalli blu in città, ha evidenziato ancora il Sindaco. Stessa cosa per l'arrivo del Mc Donald'S.

Su viale Crispi, nell'area Giovannozzi dove nascerà il nuovo Lidl se ne dibatterà in consiglio, il 30 nell'ultimo consiglio utile prima dello stop per le elezioni comunali. In questa zona se si vuole impedire la vendita si possono presentare osservazioni.

Cozzi nella replica ha proposto che "a prescindere dal gestore, al posto del Sindaco, avrei chiesto la rescissione dal contratto perchè la squadra della città non puo' giocare fuori Teramo".