MULTE AI PARCHEGGI A PAGAMENTO, DI TEODORO: «I CITTADINI TERAMANI OSTAGGI DELLA EASY HELP»

Arriveranno i parchimetri digitali in città e si partirà con il pagamento dalla prima mezz’ora di parcheggio negli stalli blu. Lo ha detto l'assessore Antonio Filipponi, rispondendo al consigliere Osvaldo Di Teodoro.

Si stanno facendo degli studi con il gestore Easy Help. L’ausiliario del traffico inserirà, invece, un avviso di cortesia che dovrà essere pagato quasi subito dal cittadino, per evitare la sanzione per mancato ticket. Filipponi rispondendo sempre a Di Teodoro ha evidenziato che sono diminuti gli stalli per i cantieri dopo che è stato approvato il Pef. Dopo le risposte di Filipponi, che si era fatto preparare per l'occsione una bella relazione di replica, Di Teodoro per nulla soddisfatto ha detto che "i cittadini teramani sono ostaggi della Easy Help che lucra su di noi e porta fuori i nostri capitali. Questo contratto che ha voluto il Comune ha aumentato le criticità, allontanato i cittadini, aumentato la fuga dei commercianti e degli uffici, si va insomma incontro alla desertificazione del cento storico".