UNITI PER CIVITELLA DEL TRONTO: "DI PIETRO RICANDIDATA? IL PREMIO PER CHI HA SPOPOLATO IL NOSTRO COMUNE"

Ricandidatura della Di Pietro: un “premio” per chi ha contribuito allo spopolamento del nostro Comune. Uniti per Civitella, il gruppo civico in corsa per le prossime elezioni comunali, dopo aver messo in campo una forte iniziativa di confronto diretto con i cittadini ed aver raccolto l’indicazione arrivata dagli incontri pubblici, indicando nel prof. Andrea Sbranchella il candidato Sindaco, ha lanciato nei giorni scorsi un questionario per condividere idee, suggerimenti e proposte per dare vita a quello che sarà il programma elettorale della lista. Lo stesso, lanciato on-line dapprima sui social, sarà presto a disposizione, anche in forma cartacea, presso le attività commerciali presenti sul territorio per raggiungere la più ampia fetta di popolazione possibile. Nelle prossime settimane, inoltre, saremo presenti nelle frazioni, a partire da quelle più piccole e meno popolose, ovvero le più carenti di manutenzioni e servizi, per ascoltare e confrontarci sulle necessità ed i bisogni dei cittadini. Ascolto e Partecipazione i nostri valori, a differenza di chi, invece di presentarsi di fronte ai cittadini, annuncia la propria ricandidatura sulla stampa ringraziando il proprio gruppo per la rinnovata fiducia, senza ascoltare la gente ma solo i suoi fedeli consiglieri. E’ un eloquente paradosso il fatto che il Paese perda abitanti e che quindi, grazie al calo demografico, ora il Sindaco possa ricandidarsi. In sostanza chi ha contribuito negli ultimi dieci anni allo spopolamento del nostro territorio, riceve in “premio” una rinnovata terza candidatura sfruttando il peggiore dei problemi: il calo inesorabile della popolazione. L’attuale maggioranza negli ultimi mesi ha sospeso ogni attività amministrativa perché impegnata nell’accesa discussione sul papabile successore dell’attuale Sindaco. La candidatura del Vice Sindaco, infatti, sembrava cosa fatta, evidentemente De Dominicis è stato ritenuto dal suo stesso gruppo non all’altezza della sfida e del ruolo che avrebbe dovuto ricoprire. Tutto questo non fa che confermare la concretezza e la bontà dell’offerta che noi di “Uniti per Civitella” stiamo mettendo in campo. A Civitella è necessario, dopo tutti questi anni, un ricambio di idee e di persone che mettano al centro del proprio agire politico l’interesse collettivo della Comunità.

Il gruppo civico Uniti per Civitella