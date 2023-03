VIDEO/ APPRODA NEL PENULTIMO CONSIGLIO COMUNALE DELL'ERA D'ALBERTO IL DUP CHE CON ORGOGLIO RIVENDICA LA SCUOLA CARLO FEBBO

E' approdato in consiglio comunale a Teramo, nel penultimo consiglio comunale ancora in calendario (poi ci sarà la sospensione per la campagna elettorale), il Dup, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 del quale l'assessore Stefania Di Padova va particolarmente orgogliosa non solo perchè ci sono cifre importanti al suo interno ma perchè rivendica, con orgoglio e con la sua Giunta, la rinata scuola Carlo Febbo. "Non è un libro dei sogni" ha detto durante il suo intervento ma un documento concreto.

