ELEZIONI A NERETO/ LA SINISTRA SI UNISCE CON IL CANDIDATO SINDACO MATTEO SETTEPANELLA

Si è conclusa la fase comune e condivisa di riflessione e discussione, fondata su rinnovamento e dialogo senza preclusioni, tra tutte le forze del centro sinistra, il Movimento 5 Stelle e le associazioni civiche di Nereto con l’adozione di una linea politica condivisa e perseguita dalle delegazioni impegnate nel confronto di questi mesi.

Sulla base di scelte programmatiche chiare, di apertura sulla composizione della squadra e del riconoscimento di pari dignità tra tutti gli interlocutori quali punti forza del dialogo intercorso, i gruppi di Movimento 5 Stelle, Partito Socialista Italiano, Azione/Italia Viva, Sinistra per Nereto, Partito Democratico e maggioranza dei componenti della Associazione Servire Nereto, hanno siglato un accordo elettorale con la denominazione “Insieme per Nereto” per presentare candidati comuni alle prossime elezioni amministrative per il Comune di Nereto del 14 e 15 Maggio 2023.

Presenteremo alle cittadine e ai cittadini di Nereto il programma elettorale, la lista, la leadership e la visione sul futuro di Nereto, come naturale risultato del lungo e ponderato lavoro di composizione seguito, nella comune volontà di offrire alla nostra cittadinanza ed al nostro territorio l’opportunità di una svolta in senso democratico, antifascista, progressista ed ecologista.

Vogliamo offrire una prospettiva di avanzamento su tutti i campi, per sostenere un modello territoriale rinnovato e fondato su un sistema di reti intelligenti, valorizzare e sostenere l’associazionismo culturale e sportivo, promuovere politiche di effettiva inclusione, consentire lo sviluppo di progetti di vita, di lavoro e di impresa, considerare il territorio rurale come patrimonio da preservare ed arricchire.

I partiti e le Associazioni che compongono la Coalizione hanno convenuto, di sostenere e proporre agli elettori la candidatura a Sindaco del Dott. Matteo Settepanella, quale espressione di una intesa ampia e condivisa tra tutte le componenti della Coalizione.

La Coalizione Insieme per Nereto