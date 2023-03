FILE / “SocialMENTE”, COME PIETRO QUARESIMALE HA CAMBIATO IL "SOCIALE" IN ABRUZZO

Di lui si è parlato per alcune settimane come di un possibile candidato Sindaco di Teramo, ma poi il suo partito, la Lega, gli ha chiesto di restare in Regione, per continuare a portare avanti quell’assessorato al Sociale che, dal suo arrivo, ha cambiato volto, scrivendo una storia nuova nel rapporto tra l’Emiciclo e i bisogni dei cittadini abruzzesi. Ex Sindaco di Campli, entrato in Regione con quasi 9mila voti, Pietro Quaresimale sarà ospite questa sera di FILE, il settimanale di Fatti Inchieste Luoghi Eventi della webtv R+. Un’intervista sui temi del suo impegno, ma anche sul carico umano che ti lascia dentro il quotidiano confronto con la sofferenza degli altri. Una puntata da non perdere.

