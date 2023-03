ECCO I NOMI DEI 49 ASPIRANTI AI DUE POSTI ALLA CORTE DEI CONTI, UN INCARICO DA UN MILIONE DI EURO IN CINQUE ANNI



Era stata al centro di una vera e propria “guerra” politica, la nomina del rappresentante della Regione alla Corte dei Conti, un incarico che, a parte l’esperienza professionale del’avet fatto parte di una istituzione così importante, vale uno stipendio da un milione di euro in cinque anni, lordi. Alla Regione spettano due nomine, ma quando scoppió la polemica sulla possibile nomina dell'ex assessore regionale Paolo Gatti, il posto da coprire era uno solo, perché l’altro era ancora occupato da Antonio Dandolo, nominato dall’allora maggioranza guidata dal presidente D’Alfonso. Adesso, invece, le nomine da fare sono due, e qualcosa potrebbe accadere già oggi, in Consiglio Regionale, anche se non sembra che la maggioranza sia d’accordo sui nomi. Intanto, però, si sa chi siano gli aspiranti, quelli che ambiscono ad un quinquennio da componenti non togati dalle Corte dei Conti d’Abruzzo.

Ecco dunque, in rigoroso ordine alfabetico, gli aspiranti che hanno presentato il loro curriculum.

CARLO AMOROSO docente universitario

ANGELA MARIA ANTENUCCI revisore dei conti

GIAMMARCO BERARDI Commercialista

GIULIA BUCCELLA Revisore legale e Revisore dei conti

MAURIZIO BUCCI Revisore Legale

GIULIANO CALDERONI commercialista e Revisore legale,

SARA CECALA Avvocato

MARIA CECI Presidente ATER Teramo,

SALVATORE CIMINI Professore ordinario di diritto Amministrativo presso Università di Teramo

MASSIMO CIRULLI Docente universitario

PAOLO CONSALVI Revisore dei conti

ROSSELLA CORSUTO bancaria

CAMILLO D’ALESSANDRO Commercialista ex parlamentare

EBRON D’ARISTOTILE

Professore Università G. D’annunzio di Chieti – Pescara

CARLO TEREO de LANDERSET Dirigente regionale

MARCO DE PAULIS Avvocato,

MARCO DE SANTIS Revisore dei conti

ENRICO D’ELCE Revisore legale;

EMILIO DELLA CAGNA Revisore legale

FABRIZIO DI CARLO Avvocato

SERGIO DI FELICIANTONIO Avvocato

ROSANNA DI GIOACCHINO Revisore legale.

PAOLA DI SALVATORE Dirigente Regione Abruzzo

GIACOMO D’IGNAZIO Presidente della FIRA

CHIARA FABRIZI Dirigente prefettura di Teramo

VINCENT FANINI Avvocato

MARINA FEBO Funzionario Regione Abruzzo

ROBERTA FRASCIONE Funzionario del CSM

GIANLUIGI GUERRA Revisore legale,

PIERANGELO GUIDOBALDI avvocato

ISIDORO ISIDORI Presidente ATER L’Aquila;

ANTONIO ULIANELLA Revisore dei conti già Sindaco di Pescina

ALESSIO LALLA Dottore commercialista

ANTONELLO LANGIU Avvocato Dipendente del Ministero dell’Interno

GIANPAOLO LUFRANO Avvocato

TIZIANA MAGNACCA Avvocato, già sindaco del Comune di San Salvo

GIANDONATO MORRA Avvocato , Difensore civico regione Abruzzo

SIMONE PAOLONI Dottore Commercialista e revisore legale dei conti

RENATO RANIERI Commercialista e revisore dei conti

PASQUALINO RICCIONI Dottore commercialista, Revisore dei conti

MARTINA SPADANO Revisore dei conti

GIOVANNI STRAMENGA Avvocato

ADELCHI SULPIZIO Consulente in varie societa private.

ENRICO TEDESCHI ex Guardia di finanza

MASSIMO TIBERINIRevisore dei conti

ILARIA VALENTINIRevisore dei conti

DANIELA VALENZA Dirigente Regione Abruzzo

RAFFAELE VICARETTI Revisore legale

FABIO ZUCCARINI Dirigente Comune di Pescara