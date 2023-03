MARSILIO E COSTANTINI TOLGONO FONDI ALL’OSPEDALE DI GIULIANOVA

Cattive notizie per l’ospedale di Giulianova. Cattive notizie per l’ospedale di Giulianova.

Firmato al Ministero della Salute l’accordo di programma che permette di avviare le procedure d’appalto per la costruzione dei nuovi ospedali di Lanciano, Vasto e Avezzano.

Per realizzarli sono stati stanziati 300 milioni di euro da parte dello Stato di cui 228 provenienti dall’ex art. 20 e 88 milioni euro dalla Regione.

Giulianova che pure era stata inserita dalle precedenti amministrazioni regionali nell’elenco dei nuovi ospedali da realizzare è scomparsa: le risorse destinate al nostro nosocomio sono state dirottate altrove.

A quanto pare la famosa filiera politica millantata da Costantini non ha funzionato, anzi nel frattempo l’ospedale giuliese è stato ulteriormente penalizzato fino ad essere relegato a fanalino di coda nella rete ospedaliera provinciale.

Solo grazie all’impegno, all’abnegazione e alla professionalità dei medici e del personale non medico vengono garantiti i servizi dei pochi reparti rimasti aperti nonostante la ormai cronica carenza di personale e attrezzature.

È evidente che La Giunta regionale di centro-destra, guidata da Marsilio di Fratelli d’Italia, non ha la stessa attenzione per le varie parti del territorio abruzzese ed è altrettanto evidente che il sindaco Costantini della Lega, anche nell’ambito sanitario, non è in grado di tutelare la nostra città: oltre alla mancata apertura del Centro Alzheimer di Bivio Bellocchio ora abbiamo perso anche i fondi in precedenza assegnati all’ospedale di Giulianova.

IL CITTADINO GOVERNANTE

Associazione di cultura politica