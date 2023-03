D'ERAMO NOMINA ZENNARO VICE SEGRETARIO REGIONALE

Il Segretario Regionale della Lega, l’On. Luigi D’Eramo, ha provveduto in data odierna a nominare Antonio Zennaro, già deputato della Lega Salvini nella scorsa Legislatura e membro della segreteria politica regionale, come nuovo vice segretario Regionale del partito in Abruzzo.

"Con la nomina di Zennaro il partito potrà beneficiare della sua competenza ed esperienza maturata in questi anni di attività politica e professionale preziosissima per raggiungere gli ulteriori obiettivi che ci siamo posti, considerando anche la prossima competizione elettorale di Teramo. Sono certo che anche in questo nuovo incarico Antonio saprà dimostrare il suo valore". Così in una nota il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato al MASAF