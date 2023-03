NUOVA SEDE DELL'IZS: "MARSILIO RACCOGLIE I FRUTTI DEL PD"

“L'Istituto Zooprofilattico di Teramo può completare la nuova sede, realizzando il Polo tecnico e confermando il proprio ruolo d'eccellenza nel sistema sanitario nazionale e internazionale. Arriva a compimento, con l'intesa sottoscritta in Conferenza Stato-Regioni, lo straordinario lavoro portato avanti dal precedente governo, dal senatore Luciano D'Alfonso che, in sinergia con l'allora ministro Speranza e con il supporto dei deputati abruzzesi del Partito Democratico, è riuscito a blindare i 60 milioni di euro per l'Izs di Teramo già ad ottobre 2022. Un lavoro incessante che, nell'autunno scorso, ha portato il ministero della Salute a decretare il finanziamento per lo Zooprofilattico attingendo ai fondi di propria pertinenza per l'edilizia sanitaria” scrivono in una nota la Presidente regionale del Partito Democratico, Manola Di Pasquale e la Segretaria del PD Teramo, Pamela Roncone. “Da presidente del Pd Abruzzo sono orgogliosa dello straordinario impegno messo in campo, in maniera sinergica, a servizio di un Istituto strategico nel sistema sanitario pubblico a livello nazionale, per la sanità veterinaria e la sicurezza degli alimenti. Da ex presidente dell'Izs mi congratulo con l'attuale dirigenza, fiera del meritato traguardo raggiunto, frutto di una visione condivisa e focalizzata sempre sul migliorare ed arricchire le già eccellenti attività dell'Istituto” aggiunge Manola Di Pasquale. “Con l'intesa firmata, si suggella il percorso partito nel 2017, quando già da governatore della Regione Abruzzo, D'Alfonso assegnò ai laboratori teramani 35 milioni di fondi Masterplan per lo sviluppo della nuova sede. Ora, a distanza di quasi sei anni, si raccolgono i frutti dell'attività portata avanti dal Pd con caparbietà, serietà e competenza” conclude Pamela Roncone.