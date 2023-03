VIDEO/ MARSILIO: “IL MILLANTATORE SERIALE NON PRENDA MERITI PER LA SEDE DELL’IZS, PERCHÉ È NOSTRO IL LAVORO CHE HA PORTATO A QUESTO TRAGUARDO”

«Millantatore seriale. Qualcuno rivendica sulla sede dell'Izs di aver trovato i fondi lui anche quando stava in vacanza a Roma e allora dobbiamo ricordare la storia a tutti».

E' presidente in grande forma Marco Marsilio, con una vis polemica notevole, quello visto oggi a Teramo per annunciare fondi importantissimi per il completamento della nuova sede dell'Izs. Il "millantatore seriale" è: Luciano D'Alfonso e Marsilio non gli ha risparmiato attacchi.

ASCOLTA QUI MARCO MARSILIO