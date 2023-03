LEGA ALLO SFASCIO, NICO CARUSI SI DIMETTE E CHIEDE LA TESTA DI COSTANTINI E D'ERAMO. URGE L'AZZERAMENTO DEI VERTICI PROVINCIALI E REGIONALI DOPO IL CASO TERAMO

«Bene amici, questo percorso fatto insieme tra bugie e falsità mi ha insegnato molto. A Tortoreto non abbiamo mai messo in ridicolo il partito al contrario abbiamo ottenuto risultati straordinari anche quando Costantini in veste di coordinatore provinciale, è stato uno dei tanti franchi tiratori della mia lista. Abbiamo dato l’anima per la Lega di Salvini spesso sacrificando gli affetti personali, banchetti Gazebo, referendum comunali regionali europee e amministrative. Sempre sopra l’11%. Tuttavia la Lega a Teramo è tutta un' altra cosa. Per la professione che ricopro, per la credibilità politica che ho, non posso più permettere che la mia persona venga affiancata a tutta una serie di pessimi atteggiamenti che alcuni dirigenti di partito compiono quotidianamente. Una Lega che non premia il merito ma i fallimenti dei perdenti, capace di appoggiare qualsiasi compagine pur di permettere a qualcuno di ottenere posizioni di privilegio, non mi rappresenta. Nel comunicato sono stato molto diplomatico ma c’è sempre tempo».

E' la batosta che Nico Carusi candidato sindaco per la Lega a Tortoreto ha dato ai dirigenti ed in particolare a Costantini sindaco di Giulianova prima di dimettersi.

Di seguito la nota stampa.

Il vice Coordinatore Provinciale a Teramo della Lega e Consigliere Comunale Nico Carusi, apprezzato amministratore locale, con il merito di aver fatto approdare la Lega Salvini in Consiglio Comunale a Tortoreto, tanto da esser stato definito negli ultimi anni, comune roccaforte del carroccio, costituendo il gruppo politico con più tessere di partito in Abruzzo, in una nota comunica le dimissioni da ogni carica. In una lucida analisi Carusi spiega le ragioni che lo hanno indotto a tale scelta. “Oggi la Lega a Teramo e Provincia non rappresenta più né me né il gruppo cui faccio capo, troppo autoreferenziale, lontana dai militanti e insensibile alle esigenze della gente. La mancanza di lucidità e di un’identità politica del Coordinatore Provinciale CIostantini che a seconda delle proprie esigenze personali, costruisce alleanze di comodo, come accaduto alle elezioni del Presidente della Provincia, hanno contribuito da una parte ad una rovinosa discesa del partito e dall’altra, alla perdita di credibilità politica nei confronti degli elettori e della stessa coalizione di centro destra. Infinita gratitudine ai militanti che mi hanno accompagnato in un percorso di crescita sotto il profilo umano e civico.

Con effetto immediato io Nico CARUSI e Franco CARTONE, il direttivo della Lega Tortoreto nelle persone del Vice Coordinatore Cittadino CARGINI Domenico, D’ANTONIO Federica e SARDINI Mattia, rassegniamo le dimissioni. “ Nico Carusi unitamente al Consigliere Comunale Franco Cartone, augurano a Zennaro Antonio nominato Vice Coordinatore Regionale, un grande in bocca al lupo.

Federico Di Lorenzo, già assessore al demanio della Giunta di Gino Monti è il nuovo coordinatore cittadino.