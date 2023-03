MONTICELLI (ITALIA VIVA): "SOTTANELLI CI HA PRESO IN GIRO, E' CHIARO CHE VUOLE UN TERZO POLO... A DESTRA"

"Sottanelli ha fatto ciò che aveva sempre negato, non solo a noi, ma anche agli amici di Azione con i quali diverse settimane fa, alla presenza dei coordinatori provinciali di Azione e Italia Viva, addirittura presentò Antonetti come un civico di centro-sinistra, un socialista, queste le sue parole". Esordisce così il coordinatore provinciale di Italia Viva, Luciano Monticelli, commentando quanto dichiarato anche nella conferenza stampa di oggi dal coordinatore regionale di Azione, l'onorevole Giulio Cesare Sottanelli. "Ora è chiaro che Sottanelli vuole portare il Terzo Polo con la destra, anche in vista delle regionali. Da un parlamentare ci saremmo aspettati altro...Oggi dice che Antonetti è il suo candidato, che è stato addirittura il primo a pensarlo, ma come mai ha fatto le consultazioni? Per prendere in giro la gente?", chiede Monticelli, chiosando con un invito spassionato: "Ci vuole serietà!". Inevitabile, infine, il richiamo sulla candidata sindaco di Italia Viva a Teramo: "Su Maria Cristina Marroni andammo a parlarci e Sottanelli ci disse che doveva aspettare le elezioni provinciali, che ha perso. Ma insiste nell'asse Marsilio -Gatti, già sconfitto alla Provincia". Per Monticelli, il leader di Azione "doveva chiedere scusa, ma non prendiamo ordine né da lui e né da Calenda. Il nostro leder si chiama Matteo Renzi". E se linea politica dovrùà esserci, a deciderlo "saranno i congressi".