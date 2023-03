L’ASSESSORE TORTORETANO RIPANI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI GIOVANI

Ieri, insieme a tantissimi colleghi provenienti da tutta Italia, l’assessore tortoretano Giorgio Ripani ha partecipato a Treviso alla XII Assemblea Nazionale Anci, dedicata ai giovani amministratori, in rappresentanza del Comune di Tortoreto.

“È stata una giornata di grande interesse, grazie agli interventi dei molti amministratori ma anche al laboratorio tematico giornaliero “Comunicazione Pubblica, Personal Branding e percepito: come comunica il giovane amministratore pubblico”, per il quale sono stato selezionato nei giorni scorsi - ha commentato Ripani - A conclusione dell’evento, il Presidente Anci e Sindaco di Bari Antonio Decaro mi ha consegnato l’attestato di partecipazione e merito del ForsAM X, il corso specialistico in amministrazione municipale che ho iniziato ad Aprile 2022”.

Un momento di crescita personale, certo, ma anche importante di riflesso per la crescita dei territori.

“É stato emozionante portare a termine questa bellissima esperienza di arricchimento umano e professionale che sarà certamente fondamentale nei miei prossimi anni di amministrazione al servizio dei cittadini di Tortoreto - conclude Ripani - del resto come recita il nostro motto: «I giovani amministratori non sono il futuro: sono il presente dell’Italia»