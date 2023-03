MESSA IN SICUREZZA DELLE ROTATORIE A PINETO, L'ANAS DEVE INTERVENIRE

Si torna a parlare della messa in sicurezza delle rotatorie di Pineto. L’argomento balza in consiglio comunale. Lo conferma l’avvocato Luca Di Pietrantonio, che qualche giorno fa mosse il problema a seguito dell’ennesimo incidente. “Accolgo con notevole favore, che è stata predispostra su iniziativa del Capogruppo Simona Leonzio, che da subito si è interessata dell'argomento, una mozione da sottoporre al Consiglio Comunale per la messa in sicurezza delle rotatorie insistenti sulla Nazionale Adriatica, con particolare riferimento a quelle in prossimità del bivio per Mutignano e Borgo Santa Maria e nei pressi del Supermercato Conad” dichiara l’ex leader del centro destra pinetese: “Spero che tale mozione, con cui sostanzialmente si chiede al Consiglio Comunale di impegnare Sindaco e Giunta a diffidare ANAS (o chi per essa) a predisporre ogni misura atta a tutelare l'incolumità degli utenti della strada, incontri il favore di tutte le forze politiche che siedono nella assise civica, nella certezza che dinanzi alla tutela della pubblica sicurezza non vi sia spazio per la contrapposizione politica. E' del resto pacifico che le rotatorie in questione siano particolarmente pericolose, visto che in loro prossimità vi sono dei lunghi tratti rettilinei che (purtroppo) non incentivano i conducenti di veicoli a moderare la velocità, in particolare quella per Mutignano e Borgo S. Maria in direzione Silvi - Roseto e quella nei pressi del supermercato Conad in direzione Roseto – Silvi; ed infatti tali rotatorie sono state spesso teatro di incidenti stradali, l'ultimo dei quali solo alcuni giorni fa, che ha visto coinvolti una vettura ed uno scooter e che solo per pura casualità non ha avuto un tragico epilogo. Spero che grazie all'intervento del Consiglio Comunale” prosegue Di Pietrantonio“si giunga presto ad intimare ANAS (o chi per essa) affinchè metta in sicurezza le citate rotatorie, magari mediante l'apposizione di rallentatori, segnaletica luminosa, dissuasori di velocità, bande rumorose e/o quant'altro all'uopo necessario. Non posso che ringraziare la consigliera Simona Leonzio per aver da subito compreso l'importanza della questione da me sollevata e per essersi fatta carico di portarla all'attenzione del Consiglio Comunale, in maniera solerte e tempestiva. Alla politica autoreferenziale che millanta amicizie altolocate e poi non risolve alcunchè, preferiamo di gran lunga quella di chi si impegna concretamente per risolvere i problemi dei cittadini!”.

Mauro Di Concetto