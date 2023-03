VIDEO/ CARUSI: «LA LEGA E' GESTITA IN MANIERA PERSONALISTICA IN ABRUZZO DA COSTANTINI E D'ERAMO...D'IGNAZIO SI CANDIDI A TERAMO E SI PESI»

«Chi gestisce la Lega lo fa in maniera propria senza rispettare il territorio, per questo in Lega c'è solo un gran caos, in questi anni abbiamo battigliato tanto perr farci rispettare, la Lega non mi rappresenta più, per questo mi sono dimesso». A parlare è a qualche giorno dalle dimissioni da tutte le cariche, è il consigliere tortoretano Nico Carusi ed candidato a Sindaco a Tortoreto per la Lega alle scorse elezioni amministrative. Tutta colpa delle bugie e degli incarichi ben remunerati ma solo per alcuni. «Non si puo' fare politica come la fanno Costantini e D'Eramo, vedremo cosa accadrà alle elezioni di Teramo, lì ne ha fatto le spese anche Quaresimale finito in un tritacarne», tutto questo mentre per domani è stata annunciata una conferenza stampa con nuovi ingressi nel partito. C'è curiosità per capire chi si immolerà ancora una volta nel partito.

Da poco tempo la Lega investe anche in comunicazione e non si sa il perchè. Carusi si augura che nella lista che si sta facendo per le elezioni di Teramo Città si candidi anche Giacomo D'Ignazio in modo da far vedere quale peso specifico ha nel partito.

