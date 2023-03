LEGA/ 30 NUOVI INGRESSI, C'E' ANCHE PIERANGELO GUIDOBALDI, RIFLETTE SUA NIPOTE ANTONELLA

E’ stato il coordinatore regionale Luigi D’Eramo, a ufficializzare, in una conferenza stampa a Pescara, i 25 nuovi ingressi nella Lega Abruzzo.

Tra i nomi spicca quello di Mimmo Srour, ex assessore regionale dell’Udeur. Alla presenza dei quattro segretari provinciali della Laga, D’Eramo ha parlato di un partito che si rafforza sul e per il territorio. “Sono tutte persone, – prosegue – donne e uomini di esperienza che sicuramente daranno un contributo fattivo in termini di idee e sviluppo per la regione. Srour spiega la sua scelta e quella di altri nomi di entrare nella Lega perché considerano il partito come una realtà in “cui si può dare un contributo fattivo sui temi delle infrastrutture, dello sviluppo, dell’ immigrazione e di altre tematiche riguardanti la nostra regione”. Il coordinatore regionale poi ha fatto un cenno alle prossime elezioni amministrative in diversi centri abruzzesi, tra cui quelli più grandi: Teramo e Silvi. Sul primo Comune la convergenza è sul candidato civico Antonetti, su Silvi invece, sul sindaco uscente Scordella che: “bene ha fatto e bene farà se riconfermato nei prossimi 5 anni”, ha concluso Luigi D’Eramo. Spicca tra i nomi anche quello di Pierangelo Guidobaldi che di cambio di partiti ne ha fatto un suo must ultimamente. La notizia ha sconcertato i giuliesi che hanno commentato sui social in maniera pesante questo cambio di casacca e l'abbandono di Quagliariello.

«Dopo che la sinistra ha fatto la sua scelta con la Schlein, per fare qualcosa non lo si può fare con i mini partiti, per contare sul piano politico bisogna stare in campo con persone che posssono risolvere i problemi del territorio e quindi la Lega - dichiara l'avvocato Pierangelo Guidobaldi a certastampa - dopo il mio passaggio con il centrosinistra e Legnini si è tutto dissolto nel nulla e quindi per rinforzare la presenza sul territorio ho scelto la Lega. Da anni sono molto legato a Srour, vediamo che succede anhe se sto prendendo commenti pesanti su facebook. Oggi i contenuti non ci sono più, se vuoi fare politica oggi ti serve un contenitore. Ho scelto la lega perchè mi lega un bel rapporto con Mimmo Srour che è entrato in Lega con tutto il suo gruppo». Nell'elenco qui sotto figura anche la nipote Antonella che pero' ha già dichiarato di non aver aderito ma di stare ancora in una fase di riflessione.