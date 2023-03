PENNA SANT'ANDREA/ ULTIMATI I LAVORI DI POTENZIAMENTO ED EFFICIENTANENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Seguendo il previsto cronoprogramma, studiato con la duplice finalità di efficientare e migliorare la pubblica illuminazione, l’amministrazione di Penna Sant’Andrea ha appena portato a termine i lavori nella frazione di Val Vomano.

Si è trattato di un intervento importante che ha interessato circa 200 corpi illuminanti e che ha permesso di affrontare e risolvere situazioni che pretendevano soluzioni adeguate, come nel caso di via Cesi che non era illuminata, o di Piazza Ex Mercato Coperto, dove invece l’impianto illuminante risultava insufficiente.

Oggi, quarantaquattro lampioni illuminano quelle aree, con un intuibile miglioramento esponenziale non solo dei parametri di sicurezza, ma anche della stessa qualità della vita percepita dai residenti. «La filosofia alla base di tutti gli interventi sulla pubblica illuminazione - commenta il capogruppo

di maggioranza Camillo Monticelli - è proprio quella di restituire ai nostri cittadini luoghi del vivere nei quali si sentano sicuri e dei quali si sentano fieramente appartenenti».

Una filosofia che non può prescindere dal rispetto dell’ambiente: «Anzi, è stato un altro dei cardini

del progetto - ribadisce la consigliera incaricata all’Ambiente, Sara Ponziani - scegliere oggi soluzioni ecocompatibili significa programmare un futuro più luminoso, in ogni senso».