POLITICA/ ANGELOSANTE, DI GIANVITTORIO E MARCOVECCHIO (EX LEGA) ENTRANO IN FORZA ITALIA, L'ANNUNCIO VENERDI A PESCARA

I Consiglieri regionali del gruppo misto federati con Forza Italia, Simone Angelosante, Antonio Di Gianvittorio e Manuele Marcovecchio, hanno convocato, in accordo con il Coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo Nazario Pagano e alla presenza dei consiglieri regionali di Forza Italia, una conferenza stampa per le ore 9:30 di venerdì 31 marzo, presso la sede regionale di Forza Italia Abruzzo in via Carducci 83 a Pescara, per annunciare il loro ingresso nel partito. I tre erano usciti dalla Lega nel novembre di due anni fa dichiarando senza mezzi termini che il partito di Salvini era un luogo privo di dialogo e democrazia ed in effetti, è quello che poi da più ex si è registrato, dopo le pesanti defezioni in questi anni non ultimo quello di Emiliano Di Matteo che ad ore lascerà il partito abbandonando tutte le cariche e confluendo, per ora nel gruppo misto.

I tre: Angelosane, Di Gianvittorrio (candidato sindaco a Notaresco alle elezioni di maggio ed al momento senza competitor) e Marcovecchio erano entrati in un gruppo regionale: Valore Abruzzo.