PONTE SUL TRONTO, GARA ENTRO FINE ANNO. MARSILIO: "BASTAVA LEGGERE LE CARTE PRIMA DI PIAZZARE GLI STRISCIONI AL CONFINE CON LE MARCHE"

"Il Ponte ciclopedonale sul Tronto non è mai stato messo in discussione, ci è voluto un pò più di tempo ma siamo sempre andati avanti". Lo ha chiarito il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. presente oggi a Martinsicuro insieme all'alter ego marchigiano, respingendo al mittente ogni strumentalizzazione circa i ritardi dell'opera annunciata quanto attesa da anni al confine tra Marche e Abruzzo. Oggi è stato presentato il progetto definitivo del Ponte ciclopedonale sul Tronto che, ha dichiarato Marsilio, "entro fine anno la regione Marche manderà a gara". E aggiunge: "Bastava verificare le carte e verificare sopratutto le fonti, insomma, prima di andare a piazzare striscioni tra Martinsicuro e San Benedetto del Tronto. I fondi ci sono sempre stati, c'erano prima e ci sono adesso. Qualcuno, come sempre, ha voluto solo strumentalizzare creando allarmismi sul prosieguo della progettazione. Il Ponte sul Tronto si farà, punto"

Parte del completamento della Ciclovia Adriatica, il ponte sul Tronto collegherà le regioni Marche e Abruzzo, connettendo la ciclabile esistente nel comune di Martinsicuro con quella in via di realizzazione nel comune di San Benedetto del Tronto, garantendo un impatto minimo sia sotto l’aspetto paesaggistico che ambientale, data la presenza, in sponda sinistra, della Riserva Naturale della Sentina e, in sponda destra, di aree agricole e aree urbane classificate come aree a conservazione integrale. Costo: 3,5 milioni di euro per complessivi 40 metri di lunghezza.