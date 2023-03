MONTORIO AL VOMANO/ OK AL PROGETTO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO

“Oggi è una giornata di festa per Montorio perché il Cipess ha appena finanziato la realizzazione del nuovo polo scolastico di Montorio con uno stanziamento di circa 16,2 milioni di euro, comprensivi degli espropri”. Lo annuncia il sindaco di Montorio al Vomano, Fabio Altitonante.

“Il nostro è un progetto bellissimo, che speriamo possa diventare un modello per la realizzazione di nuove scuole. Oggi possiamo finalmente dire che si farà.

Siamo a più di 10 anni dal primo finanziamento richiesto, di circa 5,4 milioni di euro, ottenuto nell’ambito degli interventi Scuole d’Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza.

Noi abbiamo sempre detto che il polo scolastico era una priorità e ora è realtà, dopo oltre un anno di intenso lavoro, dallo studio della localizzazione ottimale al progetto di fattibilità tecnica-economica, realizzati entrambi dal Politecnico di Milano.

Oggi abbiamo ottenuto un finanziamento totale di 16,2 milioni di euro, compresi gli espropri”.

Il nuovo polo scolastico riunirà in un’unica sede la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, che fanno parte dell’Istituto comprensivo Montorio-Crognaleto, attualmente localizzate in via S. Giusta e in via Croce, e sorgerà nell’area via De Dominicis- Bologna.

“Il nostro obiettivo è la posa della prima pietra entro l’inizio del 2024 e l’inaugurazione entro il 2025”, sottolinea Altitonante.

Ci saranno spazi per laboratori didattici, classi di informatica, di musica e per specifici approfondimenti disciplinari. Nel nuovo polo scolastico ci saranno dotazioni comuni per le due scuole: palestra, biblioteca, auditorium, mensa, servizi, uffici, direzione.

Per quanto riguarda la palestra, si è prevista per l’intero plesso scolastico un’unica palestra di tipo B1, che è caratterizzata da un ingresso separato. Ha il vantaggio di poter essere utilizzata anche in orari al di fuori dell’ordinario esercizio didattico come spazio per attività sportive extra scolastiche.

Anche l’auditorium sarà un’attrezzatura collettiva per gli eventi, non solo per la scuola, a beneficio di tutta la comunità.

Inoltre, il nuovo polo scolastico, grazie a un progetto che prevede elevati standard di sostenibilità, avrà irrisori costi energetici e di gestione.

Il sindaco conclude facendo i complimenti ai collaboratori dei suoi Uffici, per l’impegno profuso e per lo straordinario lavoro svolto. “Ringraziamo in modo particolare il Governo Meloni, con i Ministri Valditara e Musumeci. Un grande grazie va all’amico e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, per averci supportato con un importante lavoro di squadra”.