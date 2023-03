IL COMUNE PRESENTA IL BILANCIO E SUBITO COMINCIA IL CONFRONTO TRA MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE



Il bilancio del Comune di Teramo, al 31 dicembre 2022, si chiude con oltre 48,6 milioni di euro di cui oltre 21 milioni accantonati come previsto dalla legge. Entrate restate invariate, con 11 milioni per Tari e 9 milioni per Imu. Con la parte corrente restante, tolti gli stipendi chiaramente, si è dovuto fare fronte anche all'aumento del caro bollette. L'assessore Stefania Di Padova fa alcuni lavori esempi: se per il gas nel 2021 il Comune ha pagato 483mila euro, nel 2022 ha dovuto pagare 2,1 milioni. Idem per la energia elettrica: dal 1,6 milioni di euro nel 2021 si è passati a 2,6 milioni nel 2022. "Nonostante questo non sono stati toccati i servizi alla persona, andando incontro con la gratuità per servizi come mensa e trasporto per chi aveva un ISEE fino a 8mila euro".

Brevissima l'illustrazione da parte dell'assessore per dare spazio alla discussione in aula. Il capogruppo di Forza Italia, Mario Cozzi: "Siete partiti dicendo che avete trovato cinque anni fa un bilancio disastrato e invece io ritengo che avete trovato un bilancio ordinato e lo avete mantenuto ordinato, e non dovete dimenticare i significativi introiti che sono arrivati per il Covid incluse le varie agevolazioni e poi i fondi del Pnrr. Quindi se avete risanato un bilancio che dicevate essere disastrato dovete dirci come avete fatto e cosa avete fatto, citandomi azioni e delibere prodotte in questi anni". Nella replica la Di Padova precisa un passaggio relativo ai "debiti" della Ruzzo: "Dobbiamo ancora rientrare di 491.858 euro relativi a due annualità e per questo proprio nei giorni scorsi abbiamo scritto alla società acquedottistica per sollecitare il pagamento". Sui fondi Covid la Di Padova ricorda a Cozzi che l'uso di quei fondi "era da rendicontare in modo specifico". A difesa del buon operato in bilancio dall'Amministrazione, interviene il PD per bocca del consigliere Luca Pilotti: "Conta quello che si fa, riuscendo anche ad ottenere una riduzione di contribuzione da parte dei cittadini ma non è vero che abbiamo perso finanziamenti come avvenuto in Provincia dove si è perso quello per la ristrutturazione di una scuola". La consigliera M5S Pina Ciammariconi (in campo a sostegno del ricandidato sindaco D'Alberto nelle amministrative di maggio):"Ci sono Comuni anche in Abruzzo che chiuderanno in pre-dissesto e siccome a Teramo questo non succede, il mio voto è favorevole". Azione e Forza Italia si astengono, votano contro Oltre e Futuro In. Esce dall'aula Obiettivo Comune, il bilancio passa con 19 favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti