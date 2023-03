VIDEO/ SEQUESTRO DEGLI IMPIANTI DEI PRATI DI TIVO E PRATO SELVA, CAMILLO D'ANGELO PASSA ALL'ATTACCO DI...FINORI E GLI CHIEDE DI COMPRARE SUBITO GLI IMPIANTI

La Gst ma soprattutto la Provincia di Teramo e il suo presidente Camillo D'Angelo passa all'attacco della Finori srl e lo farà con atti amministrativi specifici e giudiziari a seconda delle competenze. Lunedi intanto è convocata l'assemblea dei soci della Gst che chiederà a Marco Finori di prendersi gli impainti dietro il pagamento, quantificato all'epoca di oltre un milione e seicentomila euro. Le chiavi nel frattempo rimarranno in possesso della Provincia. Sul fronte giudiziario è in fase di studio e di presentazione del ricorso da parte degli avvocati: Referza e D'Alesio avverso la sentenza del giudice Silvia Fanesi. I sindaci di Pietracamela e Fano Adriano sono agguerriti più che mai per risolvere la vicenda, che si annuncia comunque lunga e complessa, insieme al Presidente D'Angelo.

ASCOLTA QUI CAMILLO D'ANGELO