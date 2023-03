D'ALBERTO: «TEAM E MO.TE ERANO PRATICAMENTE MORTE, ABBIAMO RIBALTATO LA REALTÀ"

"Il nostro Piano Industriale è la nostra strategia, è ciò che vogliamo fare e realizzare per TeAm e la gestione dei rifiuti sul nostro territorio. E quelli inseriti sono i risultati attesi rispetto a quelli che sono progetti". Lo dice, nella sua replica in Consiglio, il presidente della TeAm, Sergio Saccomandi ribadendo la validità del piano industriale portato all'approvazione in aula. Il sindaco gli fa eco: "Mi sarei aspettato un intervento sulla visione strategica, anche con un confronto diretto, e invece oggi si è fatta attività di correzione di bozze su un piano strategico. Comprendo benissimo, dopo oggi, il motivo per cui avete portato sull'orlo del baratro questa società!". E conferma che Team è la società più solida in funzione della progettualitá messa in campo, per la portata degli investimenti e dell'impiantistica che verrà realizzata e in vista dell'unificazione con il MoTe. "L'impianto di cremazione doveva esser realizzato nel 2009! Quella mancanza ha fatto venire meno la programmazione sui loculi..." specifica, rimarcando come compaiano i ricavi attesi per l'uso di un impianto che non c è per dare concretezza alla progettazione in campo e non rimandare a una data sine die. E sulla parità debiti/crediti tra Comune e TeAm il primo cittadino risponde alla minoranza, rammentando che è dal 2012 che la Corte dei Conti scrive al Comune (quando lui era minoranza) evidenziando che "noi lo stiamo affrontando puntualmente, tenendo conto delle novità intervenuti a cominciare dai finanziamenti arrivati" e non secondo la logica del "tanto poi arriverà qualcuno che ne occupa" che, secondo il sindaco, "valeva in passato evidentemente". Questo piano industriale "traccia il futuro di Team ben oltre i prossimi cinque anni". Chiosa sul rapporto con MoTe a Cozzi:"Nel momento in cui TeAm diventa in house cambia totalmente il percorso. Ragioniamo come un unico ambito, sempre. L'intercettare nuove commesse con l'ingresso di nuovi Comuni è una operazione che fa Mo.Te ma di cui beneficia TeAm nell'ottica di prospettiva d'ambito provinciale". A Fracassa il sindaco ricorda che "il Consiglio stesso sta esercitando il potere di controllo analogo sull'esistente e sugli indirizzi per TeAm...forse le sfugge il concetto di controllo analogo". Sui cimiteri, ricorda: "Nessun loculo dal 2014. In cinque anni oltre 340 loculi sono stati realizzati e sono stati messi campo interventi di messa in sicurezza dei padiglioni di Cartecchio e nei cimiteri frazionali dopo anni di annunci elettorali..." Conclude così: "TeAm e MoTe erano soggetti in fase di consunzione. Oggi la realtà si è completamente ribaltata e dobbiamo giocare un ruolo centrale nel futuro".